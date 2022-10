Foot - PSG

PSG : Chouchou de Christophe Galtier, il envoie un message fort

Publié le 5 octobre 2022 à 00h45

Arthur Montagne

Très apprécié par Christophe Galtier, notamment grâce à sa polyvalence et sa mentalité, Danilo Pereira devrait une nouvelle fois être titulaire mercredi soir contre Benfica. Présent en conférence de presse, l'international portugais affiche d'ailleurs sa satisfaction.

Malgré des débuts compliqués au PSG, Danilo Pereira s'impose aujourd'hui comme une solide solution dans la rotation pour Christophe Galtier. D'ailleurs, l'entraîneur du PSG a rapidement été séduit par la polyvalence et la mentalité de l'international portugais qu'il a donc décidé de conserver cet été. Et Danilo Pereira est ravi.

🆗🎙️🗣️ #SBLPSGNotre Parisien @iamDaniloP a évoqué la troisième journée de phase de groupes de l'UEFA Champions League qui se jouera contre le Benfica Lisbonne lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2022

«Le coach me fait confiance»

« On a beaucoup de joueurs de haut niveau, c'est difficile d'être titulaire dans un club comme le PSG. Le coach me fait confiance au milieu et en défense centrale. Je me sens bien et je prends du plaisir à jouer, c'est le plus important », assure-t-il en conférence de presse avant le choc contre Benfica.

«On est des gens qui aiment bien travailler, alors c'est plus facile»