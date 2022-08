PSG

Cette nouvelle pépite de Galtier fait déjà l’unanimité

Publié le 7 août 2022 à 23h00 par Quentin Guiton

L’effectif du PSG s’est bien renforcé cet été, ce qui présage une belle saison. Mais l’avenir semble aussi bien se porter. Au milieu de toutes les stars, on retrouve notamment le jeune Warren Zaïre-Emery, 16 ans, qui a été très en vue lors de la présaison du PSG. Ce dernier a même fait ses grands débuts en Ligue 1 samedi soir. En tout cas, le Titi parisien semble déjà avoir séduit en interne…

Cet été, le PSG s’est encore bien renforcé et ce n’est pas terminé. Ainsi, Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches ont rejoint les Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et compagnie. Et au milieu de tous ces grands noms, les jeunes du club espèrent toujours tirer leur épingle du jeu. Et en présaison, c’est Warren Zaïre-Emery qui s’est fait remarquer.

Record de précocité pour Zaïre-Emery

Et ce samedi, Warren Zaïre-Emery a été récompensé en se voyant offrir ses premières minutes en Ligue 1 face au Clermont Foot (0-5) ! Le Titi parisien est d’ailleurs devenu à 16 ans, 4 mois et 29 jours le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à démarrer en Ligue 1.

Zaïre-Emery fait forte impression