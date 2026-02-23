PSG : «C'est très fâcheux», le reproche d'Ousmane Dembélé à Luis Enrique !

Amadou Diawara

Lors de cet exercice 2026-2027, Ousmane Dembélé est à la peine. En effet, le numéro 10 du PSG est peu épargné par les pépins physiques. Ce qui l'empêche d'enchainer les matchs, et ce, depuis plusieurs mois. D'après Bertrand Latour, Ousmane Dembélé en veut également à Luis Enrique.

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé souffre de pépins physiques à répétition. Mais à son arrivée au PSG, l'international français semblait avoir enterré ses problèmes de blessure. Mais voilà que depuis le début de cette saison 2025-2026, Ousmane Dembélé (28 ans) voit son corps le lâcher. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique s'est blessé à plusieurs reprises ces dernières mois, notamment lors du barrage aller de la Ligue des Champions face à l'AS Monaco.

«C’est seulement...» : Luis Enrique fait planer le doute avec une star du PSG ! https://t.co/kV4KJHPuZq — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

«Un repos contraint pendant de nombreuses semaines» Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Bertrand Latour s'est prononcé sur les problèmes de blessure d'Ousmane Dembélé. « Dembélé était beaucoup blessé à Barcelone, notamment parce qu'il ne faisait pas tout pour être un joueur de foot à 100%. Et il y avait des conséquences sportives. Là, tout est réuni dans son quotidien pour être performant, donc c'est peut-être un petit peu plus inquiétant », a confié le journaliste de Canal +, avant d'évoquer un malaise avec Luis Enrique.