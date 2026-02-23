PSG : «C'est très fâcheux», le reproche d'Ousmane Dembélé à Luis Enrique !

Lors de cet exercice 2026-2027, Ousmane Dembélé est à la peine. En effet, le numéro 10 du PSG est peu épargné par les pépins physiques. Ce qui l'empêche d'enchainer les matchs, et ce, depuis plusieurs mois. D'après Bertrand Latour, Ousmane Dembélé en veut également à Luis Enrique.
Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé souffre de pépins physiques à répétition. Mais à son arrivée au PSG, l'international français semblait avoir enterré ses problèmes de blessure. Mais voilà que depuis le début de cette saison 2025-2026, Ousmane Dembélé (28 ans) voit son corps le lâcher. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique s'est blessé à plusieurs reprises ces dernières mois, notamment lors du barrage aller de la Ligue des Champions face à l'AS Monaco.
«Un repos contraint pendant de nombreuses semaines»
Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Bertrand Latour s'est prononcé sur les problèmes de blessure d'Ousmane Dembélé. « Dembélé était beaucoup blessé à Barcelone, notamment parce qu'il ne faisait pas tout pour être un joueur de foot à 100%. Et il y avait des conséquences sportives. Là, tout est réuni dans son quotidien pour être performant, donc c'est peut-être un petit peu plus inquiétant », a confié le journaliste de Canal +, avant d'évoquer un malaise avec Luis Enrique.
«Il a besoin d'enchainer, ce qu'il reproche à son coach»
« Je pense qu'il n'a pas encore les réponses exactes à ces blessures, qui sont en plus à des endroits différents. Il y a la cuisse, on sait que c'est une fragilité chez lui depuis Barcelone, là il y avait une tension à ce mollet. Il a déjà été reposé. Un repos contraint pendant de nombreuses semaines sans jouer. Plus que d'autres, il a besoin d'enchainer Dembélé. Ce qu'il reproche à son coach d'ailleurs, donc c'est très très fâcheux », a regretté Bertrand Latour sur Canal + ce dimanche.