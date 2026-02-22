«C’est seulement...» : Luis Enrique fait planer le doute avec une star du PSG !

Pierrick Levallet

À quelques jours du match retour contre l’AS Monaco en Ligue des champions, le PSG a pu faire le plein de confiance ce samedi en s’imposant contre le FC Metz (3-0). Seulement, Luis Enrique pourrait être privé de l’une de ses stars pour la réception des Monégasques au Parc des Princes. Le coach espagnol a d’ailleurs laissé planer le doute au sujet de la présence ou non de son joueur.

Après avoir remporté la première manche face à l’AS Monaco lors des barrages de la Ligue des champions (2-3), le PSG a repris la tête de la Ligue 1 en s’imposant face au FC Metz ce samedi (3-0). Le club de la capitale a ainsi fait le plein de confiance avant le match retour face aux hommes de Sébastien Pocognoli. Cependant, Luis Enrique pourrait être privé de l’un de ses habituels titulaires pour la réception des Monégasques au Parc des Princes.

Ousmane Dembélé absent contre l'AS Monaco ? Si Désiré Doué a été remplacé à la mi-temps ce samedi contre le FC Metz dans le but d’être ménagé, le PSG n’a toutefois pas pu compter sur Ousmane Dembélé. Sorti peu avant la demi-heure de jeu contre l’AS Monaco, le Ballon d’Or 2025 a fait l’impasse sur la réception des Lorrains ce week-end. Et Luis Enrique a laissé planer le doute quant à sa présence ou non face à l’AS Monaco ce mercredi.