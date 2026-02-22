Après 11 ans au PSG, il est de retour à Paris... l'annonce officielle !

Axel Cornic

Dans le football d’aujourd’hui on voit de moins en moins des joueurs faire toute leur carrière dans un seul club, même si certains laissent une trace importante. Cela ne les empêche toutefois pas de rejoindre parfois le club rival et un nouvel exemple assez parlant s’est présenté avec un ancien grand nom du Paris Saint-Germain.

La première saison en Ligue 1, n’est jamais simple. Fort d’investisseurs très importants, le Paris FC est monté dans l’élite l’été dernier, mais risque bien de redescendre aussi vite. 15e au classement, l’autre club de Paris a ainsi décidé de créer l’électrochoc, en changeant d’entraineur pour espérer se maintenir.

Après le PSG, le PFC ! Stéphane Gilli est ainsi parti et c’est un nom bien connu par les Parisiens qui est arrivé. Il s’agit en effet d’Antoine Kombouaré, qui a porté les couleurs du PSG à 137 reprises entre 1990 et 1995, avec notamment un titre de Champion de France en 1994. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il a également entrainé la réserve du PSG de 1999 à 2003, puis l’équipe première de 2009 à 2011, avant de se faire remplacer par Carlo Ancelotti en plein milieu de la saison. D’ailleurs, les circonstances de ce départ avaient énormément fait parler et continuent de le faire, avec certains observateurs qui estiment que Nasser Al-Khelaïfi et QSI ont commis une erreur en le laissant filer.