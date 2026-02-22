Le PSG rappelé à l'ordre sur TF1 : «Il va falloir que...»

Après sa victoire sur le FC Metz samedi, le PSG a repris la tête de la Ligue 1. Mais le club de la capitale n'évolue pas à son meilleur niveau qui lui avait permis de décrocher la victoire en Ligue des champions. Les mises en garde sont nombreuses avant les grands rendez-vous qui arrivent et c'est encore la même chose sur le plateau de Téléfoot.
Après avoir repris la tête du championnat, le PSG doit maintenant se concentrer pour défier l'AS Monaco lors du match retour de la Ligue des champions pour accéder aux huitièmes de finale. Le club s'était imposé lors du match aller 3 buts à 2 après un démarrage très compliqué où les Parisiens étaient menés de deux buts. Bixente Lizarazu s'attend à mieux de la part des joueurs du PSG.
« Ce n'est pas le Paris Saint-Germain de la saison dernière »
Même si le PSG est encore au-dessus du lot en Ligue 1, le club n'a pas un niveau de jeu très satisfaisant. Les hommes de Luis Enrique alternent le chaud et le froid et le constat est sans appel. « Le résultat, c'est sans discussion. Mais sur la forme, ce n'est pas le Paris Saint-Germain de la saison dernière. On l'a déjà dit, on l'attend. Je pensais l'avoir vu contre l'OM. Le 5-0 était vraiment un match référence. Le match aller contre Monaco avec de grosses erreurs défensives, même s'ils gagnent 3 à 2 à la fin, ce n'est pas abouti non plus » déclare le consultant Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.
Le PSG attendu au tournant pour réagir
Pas au meilleur de sa forme, le PSG approche d'une fin de saison sous haute tension où il sera forcément attendu sur les devants de la scène européenne. Il faudra d'abord valider son ticket face à Monaco et éviter de se faire peur. « Ce n'est pas le PSG qui écrase tout le monde. Il va falloir que ça arrive parce que les matches les plus importants arrivent maintenant et on n'a pas du tout la même impression qu'on avait déjà au mois de janvier de la saison dernière. Contre Monaco ils restent favoris, ensuite pour la suite, en fonction de la concurrence, on verra comment ça se passe » poursuit Bixente Lizarazu.