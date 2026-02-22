Le PSG rappelé à l'ordre sur TF1 : «Il va falloir que...»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa victoire sur le FC Metz samedi, le PSG a repris la tête de la Ligue 1. Mais le club de la capitale n'évolue pas à son meilleur niveau qui lui avait permis de décrocher la victoire en Ligue des champions. Les mises en garde sont nombreuses avant les grands rendez-vous qui arrivent et c'est encore la même chose sur le plateau de Téléfoot.

Après avoir repris la tête du championnat, le PSG doit maintenant se concentrer pour défier l'AS Monaco lors du match retour de la Ligue des champions pour accéder aux huitièmes de finale. Le club s'était imposé lors du match aller 3 buts à 2 après un démarrage très compliqué où les Parisiens étaient menés de deux buts. Bixente Lizarazu s'attend à mieux de la part des joueurs du PSG.

Luis Enrique annonce un «très grand joueur» au PSG (et son nom va vous surprendre) ! https://t.co/P9dgTne0qv — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

« Ce n'est pas le Paris Saint-Germain de la saison dernière » Même si le PSG est encore au-dessus du lot en Ligue 1, le club n'a pas un niveau de jeu très satisfaisant. Les hommes de Luis Enrique alternent le chaud et le froid et le constat est sans appel. « Le résultat, c'est sans discussion. Mais sur la forme, ce n'est pas le Paris Saint-Germain de la saison dernière. On l'a déjà dit, on l'attend. Je pensais l'avoir vu contre l'OM. Le 5-0 était vraiment un match référence. Le match aller contre Monaco avec de grosses erreurs défensives, même s'ils gagnent 3 à 2 à la fin, ce n'est pas abouti non plus » déclare le consultant Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.