Le joueur «merveilleux» que Luis Enrique attendait au PSG : «La première chose que j'ai vue quand je suis arrivé ici…»

Après la victoire de son équipe lors de la réception de Metz (3-0) samedi soir pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, Luis Enrique a dit tout le bien qu’il pensait de l’un de ses joueurs. Un joueur que le technicien espagnol était curieux de voir à son arrivée au PSG à l’été 2023.

Une semaine après sa défaite sur la pelouse du Stade Rennais (3-1), le PSG a renoué avec la victoire samedi à l’occasion de la réception de Metz (3-0). Un succès qui a permis aux Parisiens de reprendre la tête du championnat, le RC Lens ayant été battu par l’AS Monaco (2-3) quelques heures plus tôt.

« Pour moi en tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme lui »

Une rencontre au cours de laquelle Warren Zaïre-Emery a encore performé, confirmant ainsi encore un peu plus son retour à son meilleur niveau après une saison dernière plus difficile. « Warren a changé, mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. C'est un joueur incroyable, il peut jouer partout. Pour moi en tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme lui », s’est réjoui Luis Enrique au micro de Ligue 1+. Souvent utilisé au poste de latéral droit pendant l'absence d'Achraf Hakimi, l'international français (9 sélections) a cette fois-ci remplacé Vitinha en tant que sentinelle devant la défense.

« La première chose que j'ai vue quand je suis arrivé ici, c’était sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers »

De nouveau interrogé sur Warren Zaïre-Emery en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a ajouté : « C’est Warren, c’est son style. Il est partout, il joue partout, il est intelligent. La première chose que j'ai vue quand je suis arrivé ici, c’était sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Il est intelligent quand il a le ballon. Il fait des efforts physiques de très haut niveau, il peut jouer partout. C’est un joueur merveilleux et je suis très content de l’avoir. »

