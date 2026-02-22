Le joueur «merveilleux» que Luis Enrique attendait au PSG : «La première chose que j'ai vue quand je suis arrivé ici…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire de son équipe lors de la réception de Metz (3-0) samedi soir pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, Luis Enrique a dit tout le bien qu’il pensait de l’un de ses joueurs. Un joueur que le technicien espagnol était curieux de voir à son arrivée au PSG à l’été 2023.

Une semaine après sa défaite sur la pelouse du Stade Rennais (3-1), le PSG a renoué avec la victoire samedi à l’occasion de la réception de Metz (3-0). Un succès qui a permis aux Parisiens de reprendre la tête du championnat, le RC Lens ayant été battu par l’AS Monaco (2-3) quelques heures plus tôt.

« Pour moi en tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme lui » Une rencontre au cours de laquelle Warren Zaïre-Emery a encore performé, confirmant ainsi encore un peu plus son retour à son meilleur niveau après une saison dernière plus difficile. « Warren a changé, mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. C'est un joueur incroyable, il peut jouer partout. Pour moi en tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme lui », s’est réjoui Luis Enrique au micro de Ligue 1+. Souvent utilisé au poste de latéral droit pendant l'absence d'Achraf Hakimi, l'international français (9 sélections) a cette fois-ci remplacé Vitinha en tant que sentinelle devant la défense.