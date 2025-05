PSG : C'est le chaos à Roland-Garros ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo a tenu une conférence de presse ce vendredi au cours de laquelle elle a abordé les questions relatives à la sécurité des supporters pendant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter. Si elle n'exclut pas la possibilité de voir certains supporters devant leur portable, elle compte sur la police pour éviter tout dérapage.

Malgré les risques de dérapage, la directrice de Roland-Garros s’est montrée sereine. Selon elle, la sécurité devrait bien être assurée à l’extérieur du site. « Ça ne change pas énormément de choses pour nous. On est content de voir le PSG en finale, on espère que ça va rouler pour eux, mais on vit notre tournoi. Tout ce qui se passera autour du Parc sera géré par la préfecture de Police » a confié l’ancienne joueuse française au cours d’une conférence de presse organisée ce vendredi.

« On ne peut pas interdire les gens de regarder leur téléphone »

Par contre, Mauresmo n’exclut pas la possibilité de voir certains supporters devant leur écran de portable dans les tribunes. « On ne peut pas interdire les gens de regarder leur téléphone (sourires) et de suivre le score. Ça peut perturber le match, mais il n'y aura pas dix buts non plus. Si ça perturbe une ou deux fois on vivra avec » a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par L’Equipe.