PSG : «C’est la fin», la grande annonce

Laurent Fournier reste l’un des symboles du PSG des années 90. Milieu de terrain emblématique passé par le club lors de deux périodes clés, il a notamment marqué l’histoire en participant à la conquête de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1996. Près de trente ans plus tard, l’ancien joueur revient avec émotion sur ce sacre européen.

Passé par le PSG lors de deux périodes clés de l’ère Canal+ (1991-1994, puis 1995-1998), Laurent Fournier a marqué de son empreinte une époque charnière du club de la capitale. Ancien milieu de terrain combatif, il a notamment participé à l’une des plus belles pages de l’histoire du PSG : la victoire en Coupe des vainqueurs de coupe en 1996 face au Rapid Vienne.

Presque trois décennies plus tard, celui qui a raccroché les crampons revient avec émotion sur cette soirée européenne mémorable. « Ça sauve notre saison. C’est génial pour le club. Il y a eu beaucoup de stress dans cette finale. Tu te dis : « C’est bien, mais c’est la fin » » a déclaré Fournier au cours d'un entretien accordé à Anne-Laure Bonnet.

Il avait vécu un mauvais moment avec l'OM

Une revanche pour Fournier qui avait perdu une finale de Ligue des champions en 1991 avec l’OM. « Quand je perds à Bari, je me dis : « Peut-être que je ne ferai plus de finale ». La déception est énorme. Et quand tu la gagnes, tu es content » a-t-il révélé.