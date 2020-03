Foot - PSG

PSG : Cavani appelle à la solidarité face au coronavirus

Publié le 23 mars 2020 à 17h10 par La rédaction

Confinés à la demande des nombreux gouvernements, les joueurs de football utilisent de plus en plus leurs réseaux sociaux pour envoyer des messages de prudence et de solidarité à leur communauté. Edinson Cavani n’a pas hésité à le faire via son compte Twitter.