PSG : Bonne nouvelle pour Luis Enrique, deux renforts sont là

Amadou Diawara

Lors de la dernière trêve internationale, Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont tous les deux blessés. Absents contre Reims samedi soir, les deux milieux de terrain du PSG ont fait leur retour à l'entrainement collectif ce lundi. De bon augure pour le premier rendez-vous de Ligue des Champions contre Gérone ce mercredi soir.

Depuis le début de la saison, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont les valeurs sûres de Luis Enrique. En effet, le coach du PSG a titularisé ses deux milieux de terrain à tous les matchs avant la trêve internationale.

«Trop de confiance», problème avec une recrue du PSG ? https://t.co/FmBKIEjz4X pic.twitter.com/JEuaewbH2X — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Zaïre-Emery et Vitinha se sont entrainés ce mardi

Malheureusement pour Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery et Vitinha se sont blessés lors du dernier rassemblement de la France et du Portugal. Par conséquent, les deux joueurs du PSG ont manqué le duel face à Brest samedi soir. Toutefois, Warren Zaïre-Emery et Vitinha pourraient être de retour pour le premier match de Ligue des Champions de la saison contre Gérone.

Zaïre-Emery et Vitinha présents contre Gérone

De retour l'entrainement collectif depuis ce lundi, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont également participé à la séance de ce mardi matin, comme révélé par RMC Sport. Reste à savoir si Luis Enrique pourra les aligner d'entrée contre Gérone ce mercredi soir au Parc des Princes. En tout cas, le PSG n'a pas cité les noms de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery dans son point médical du jour.