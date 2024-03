PSG - Barcelone : Luis Enrique, Xavi... Les hostilités sont lancées !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, le PSG et le FC Barcelone se retrouveront une nouvelle fois en quart de finale de la Ligue des champions. Au lendemain du tirage au sort, les deux entraîneurs se présentaient en conférence de presse et Xavi et Luis Enrique se sont ainsi prononcé sur ce choc entre Parisiens et Catalans.

C'est désormais un classique. En quart de finale de Ligue des champions, le PSG affrontera le FC Barcelone qui deviendra à cette occasion l'adversaire qu'il a le plus affronté sur la scène européenne. Sur le papier, les Parisiens semblent partir avec léger avantage, ce que confirme Xavi qui voit le PSG comme favori.

Xavi conscient de la difficulté du tirage

« C'est un adversaire très compliqué, l'un des plus difficiles à affronter. Je connais Luis Enrique et son équipe, je sais comment ils travaillent. Je suis confiant et enthousiaste. Nous sommes tombés sur l'un des adversaires les plus coriaces, même si nous avons le match retour à domicile. Il est temps de rêver. Peut-être que je donnerais le rôle de favori au PSG, au-delà de l'histoire, parce que nous avons plus de Ligue des champions. Surtout sur le plan financier, avec ce qu'ils ont dépensé et ce que nous avons dépensé. Hier, nous avons regardé le tirage au sort tous ensemble et les gens sont positifs. Nous devons le prouver sur le terrain, mais il y a l'illusion et la victoire. C'est un moment décisif pour le prouver », assure l'entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse, avant que son homologue du PSG évoque également ce choc.

Luis Enrique est impatient