PSG : Messi et Neymar reçoivent un énorme message du... FC Barcelone !

Publié le 9 mars 2022 à 16h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Xavi a souhaité bonne chance à Lionel Messi et Neymar, qui affronteront le Real Madrid dans les prochaines heures.

Le PSG va disputer ce mercredi le match le plus important de sa saison. Le club parisien se déplace en Espagne pour affronter le Real Madrid et essayer de valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Sauf énorme surprise, Mauricio Pochettino devrait aligner Lionel Messi et Neymar au coup d'envoi. Les deux joueurs ne seront pas dépaysés puisqu’ils ont foulé la pelouse du stade Santiago Bernabeu à de nombreuses reprises lorsqu’ils portaient le maillot du FC Barcelone.

« Que le meilleur gagne, mais si c'est Messi et Ney, tant mieux »