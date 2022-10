Foot - PSG

PSG : Attitude étonnante de Mbappé avec Neymar, Tuchel a été choqué

Publié le 5 octobre 2022 à 23h45

Jules Kutos-Bertin

Licencié par le PSG à la fin de l’année 2020, Thomas Tuchel aura tout de même marqué de son empreinte le club de la capitale. Alors qu’il avait sous ses ordres Neymar et Kylian Mbappé, l’entraîneur allemand aurait été surpris, en privé, de voir le Français « toujours regarder dans l’assiette de Neymar ».

Avant qu’il ne se fasse licencier en toute fin d’année 2020, Thomas Tuchel a eu le temps d’emmener le PSG en finale de Ligue des Champions. Un parcours exceptionnel pour le club de la capitale qui n’avait jamais atteint ce stade de la compétition. Malheureusement pour le PSG, la marche était trop haute face à un Bayern Munich surpuissant.

Mbappé et Neymar, l’époque où tout allait bien

Durant sa période parisienne, Thomas Tuchel aura aussi eu l’opportunité d’entraîner Neymar et Kylian Mbappé. A l’époque, tout allait pour le mieux entre les deux stars du PSG. Grands amis sur et en dehors du terrain, les deux joueurs les plus chers de l’histoire avaient tout pour faire briller le PSG.

Mercato - PSG : La menace prend forme pour l’avenir de Messi https://t.co/baBzpfFNoX pic.twitter.com/tlACKD5NoT — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Tuchel était même surpris