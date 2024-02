PSG : Après son départ, Neymar a un énorme regret

Thomas Bourseau

Neymar était si impressionnant selon Dante qu’il devait être sacré meilleur joueur de la planète en remportant un Ballon d’or. Cependant, le Brésilien n’a pas su répondre aux attentes et atteindre son objectif personnel avec la récompense individuelle suprême lors de son passage au PSG entre autres.

Arrivé au PSG à 25 ans en provenance du FC Barcelone en 2017, Neymar était au sommet de son art en sortant d’un titre olympique à Rio un an plus tôt avec le Brésil et une Ligue des champions en 2015 avec le Barça .

Neymar et Ballon d’or, rendez-vous manqué

Parti pour sortir de l’ombre de Lionel Messi en Catalogne, Neymar n’a pas atteint ses objectifs avec le Paris Saint-Germain et notamment le Ballon d’or pour lequel il semblait destiné une fois que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo allaient naturellement se faire plus discret.

«Il pensait qu’il allait un jour être Ballon d’or, oui»