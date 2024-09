PSG : Après Mbappé, il annonce un nouveau clash avec Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a rapidement fait état de son fort caractère ainsi que de ses préceptes de jeu bien définis. L’Espagnol est le seul maître à bord, et n’a laissé personne, pas même Kylian Mbappé se mettre sur son chemin. Pour Emmanuel Petit, le tempérament sulfureux de l’Asturien pourrait provoquer un clash à Paris.

Le PSG et Luis Enrique sont sur la bonne voie. Depuis juillet 2023 et son arrivée sur le banc du club de la capitale, l’entraîneur espagnol a totalement imposé sa vision du football dans la capitale, et ce parfois avec la manière forte. Doté d’un gros caractère, Luis Enrique avait notamment décidé de se passer de plus en plus de Kylian Mbappé en deuxième partie de saison dernière, lorsque ce dernier avait appris que le numéro 7 rejoindrait le Real Madrid à l’issue de la saison.

« Il n’hésite pas à aller au clash »

Au micro de Rothen S’enflamme, Emmanuel Petit a cependant affirmé que Luis Enrique pourrait provoquer un clash au PSG : « Il va souvent au clash avec ses joueurs. Il l’a prouvé à maintes reprises, dans ses différentes fonctions dans différents clubs, il n’hésite pas à aller au clash. Avec Mbappé par exemple », a lâché ce dernier.

« Dans la gestion, il y a une rudesse quand même »

« Il y a plusieurs joueurs qui ont été recrutés qui n’ont pas eu de temps de jeu, par exemple Ramos pendant longtemps il a ciré le banc. Dans la gestion, il y a une rudesse quand même. Dans sa personnalité, quand les choses ne vont pas dans son sens, il est moins rassembleur », conclut le champion du monde 1998.