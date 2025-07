PSG : Après la catastrophe, il vit un calvaire !

Quelques semaines après sa victoire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait remporter un nouveau titre majeur. Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers se sont en effet qualifiés pour les demi-finales du Mondial des clubs ce samedi, en battant le Bayern Munich (2-0). Mais le gardien n’a pas vécu le meilleur match de sa vie...

La terrible blessure de Musiala

Juste avant la mi-temps, le temps s’est suspendu avec la grave blessure de Jamal Musiala. Le prodige du Bayern Munich souhaitait récupérer le ballon face à Willian Pacho et Gianluigi Donnarumma, mais son pied s’est bloqué sous le corps du gardien du PSG. Sa cheville a tourné à 90° et la douleur de l’Allemand était visible à tous. Entouré par le staff médical bavarois ainsi que par des coéquipiers choqués par la blessure, il a ensuite été évacué sur une civière et devrait sans aucun doute être absent plusieurs mois.