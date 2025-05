Projet colossal au PSG, Macron va passer à l’action !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un futur proche, le PSG a pour ambition de devenir propriétaire de son stade. Cela semble impossible avec le Parc des Princes compte tenu des exigences de la Mairie de Paris, et le site de Poissy prend clairement de l'ampleur. Présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse évoque d'ailleurs ce dossier insistant sur le fait que «le gouvernement ne manquera pas de relayer aussi ce message».

Stellantis et PSG, l'association qui fait saliver Poissy

« Pour moi c'est très clair, ça ne peut pas être Stellantis ou le PSG, c’est Stellantis et le PSG. Si Stellantis nous propose un très beau projet industriel pour son site de l'usine de Poissy, alors la région sera favorable à ce qu'on puisse aussi avoir le PSG sur Poissy. Il ne peut pas y avoir de projet du stade du Paris Saint-Germain à Poissy sans un projet industriel fort de Stellantis. Nous avons besoin qu'il y ait un stade et si on pouvait revitaliser le territoire de la vallée de la Seine avec un projet comme celui du Stade du PSG, bien évidemment, ce serait un formidable espoir pour ce territoire et bien évidemment, la région, le soutiendrait », explique Valérie Pécresse au micro de France Info, avant de poursuivre.