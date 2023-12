«Pas de respect», Mbappé taclé pour son attitude au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2018 et décembre 2020, Thomas Tuchel a donc pu analyser le fonctionnement du club de la capitale de l'intérieur, avec des stars telles que Kylian Mbappé ou Neymar. Et l'actuel entraîneur du Bayern Munich n'hésite pas à balancer sur l'attitude de certains attaquants parisiens, visant donc vraisemblablement Mbappé et certains de ses coéquipiers.

Le règne de Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur du PSG a duré deux ans et demi, mais l'entraîneur allemand ne semble pas vraiment regretter cette période si l'on en croit son discours. En effet, dans des propos rapportés par Sport Bild , le technicien du Bayern Munich vide son sac sur son passage au Parc des Princes entre l'été 2018 et décembre 2020, et il ne semble pas avoir digéré le comportement de certains "stars" du vestiaire du PSG, dont Kylian Mbappé semble faire partie si l'on en croit sa description.

Tuchel balance sur le PSG

« J'ai un état d’esprit très allemand où l’on tire beaucoup de certaines règles. Un certain comportement qui devrait toujours être présent. Mais il existe différentes manières de constituer une équipe. À Paris, par exemple, les règles sont complètement différentes d'ici. Cela m’aide à mieux comprendre mes joueurs. Quand j’entends ici au Bayern qu'un certain comportement de la part d’un joueur est inacceptable, cela me fait rire parce que je me dis : "vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris" ! Cela me rend plus calme. Je comprends mieux pourquoi le comportement de certains joueurs. Je leur donne plus d’espace que je n’aurais pu le faire auparavant si j’étais resté en Allemagne toute ma carrière », indique dans un premier temps Thomas Tuchel, avant d'envoyer un peu plus en détail sur les attaquants du PSG et leur tempérament particulier.

« Les tops joueurs ont besoin d’être mis en avant »