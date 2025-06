Ousmane Dembélé - PSG : Il fait vivre un enfer à son pote !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé a brillé en demi-finale de la Ligue des champions contre Arsenal, inscrivant l’unique but du match aller sur la pelouse londonienne. Interrogé par France Football après le sacre européen du PSG, l’international français de 28 ans est revenu sur son duel avec William Saliba, son partenaire chez les Bleus.

S’il n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la finale contre l’Inter Milan (5-0), Ousmane Dembélé reste un acteur majeur du sacre européen du PSG. Au tour précédant, c’est lui qui avait inscrit l’unique but de la demi-finale aller sur la pelouse d’Arsenal (1-0), avant de sortir un peu plus tard sur blessure. Interrogé par France Football, Dembélé estime qu’il s’agit de son meilleur match de la saison et évoque son face-à-face avec son coéquipier en Bleu William Saliba.

« J'essayais de rendre fou "Will" Saliba » « Quand je me suis senti le plus fort ? Je pense que c'était contre Arsenal à l'aller (1-0, le 29 avril, en demies). Je me sentais bien. Si je n'étais pas sorti sur blessure (70e), je pense que j'aurais eu l'opportunité de marquer un deuxième but. J'étais en jambes, j'essayais de rendre fou "Will" Saliba parce qu'il était sur moi. (Rires.) Les trente premières minutes contre Arsenal, l'équipe a joué à un très haut niveau », s’est souvenu Dembélé.