Ousmane Dembélé, le coup de foudre à l'étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Ousmane Dembélé et la NBA, c'est une véritable passion qui circule. L'attaquant du PSG avoue être admiratif de Michael Jordan et de l'héritage mondial qu'il a laissé. De plus, lors d'un des moments les plus importants de sa carrière de footballeur, l'attaquant du PSG a rendu hommage à une autre figure du basketball américain : Kobe Bryant, un clin d'œil à son équipementier Adidas.

Ousmane Dembélé a remporté la première Ligue des champions de sa carrière du haut de ses 28 ans. Eternelle promesse du football français, le champion du monde tricolore a effectué une performance digne des joueurs NBA avec un trophée et le titre de MVP. Vainqueur de la C1 le 31 mai dernier contre l'Inter et ce, avec la manière (5-0 en finale), Dembélé a été élu meilleur joueur de la compétition et a intégré l'équipe type avec 6 autres joueurs du Paris Saint-Germain.

«Kobe Bryant ? C'était un clin d'oeil avec mon sponsor» En interview avec France Football, Ousmane Dembélé a été interrogé sur la signification de sa pose avec le trophée de la Ligue des champions qui rappelle étrangement celle de Kobe Bryant avec le trophée NBA en 2001. « C'était un clin d'oeil avec mon sponsor. Ça donne une belle photo. J'aime bien regarder aussi le basket, la NBA et on sait que Kobe Bryant est une légende de ce sport ».