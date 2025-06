Ousmane Dembélé avec Lamine Yamal : L'aveu du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Ballon d'or 2025 devrait donc se décider entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal selon les dernières tendances. Adversaires dans cette course au Saint-Graal individuel, l'attaquant du PSG et l'ailier du FC Barcelone ont un temps étaient coéquipiers au sein de l'équipe blaugrana. Ce qui a permis à Dembélé de livrer une croustillante anecdote.

La traditionnelle cérémonie du Ballon d'or se déroulera le 22 septembre prochain à Paris. Après avoir tout raflé avec le PSG cette saison, à savoir le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. De plus, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, a été sacré co-meilleur buteur du championnat ex-aequo avec Mason Greenwood avec 21 réalisations, ainsi que meilleur joueur de la campagne de Ligue des champions. Rien que ça.

Ousmane Dembélé contre Lamine Yamal De quoi lui permettre d'être un candidat évident pour le Saint-Graal individuel suprême. A ce jour, Ousmane Dembélé est confronté à Lamine Yamal. Les débats ont fait rage sur celui qui méritait le plus de gagner cette récompense et notamment au début du mois avec le Final Four de la Ligue des nations entre l'équipe de France et l'Espagne (4-5). Ayant côtoyé Lamine Yamal l'espace de quelques semaines au sein du groupe professionnel du FC Barcelone au printemps 2023 avant son transfert au PSG pour 50M€, Ousmane Dembélé a fait un aveu au sujet de l'ailier de 17 ans du FC Barcelone.