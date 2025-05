Officiel - PSG : La sanction est tombée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé était en pleine course contre la montre ces derniers jours. L'objectif était clair : être apte à prendre part à la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal. Toutefois, son étirement musculaire à l'ischio-jambiers de la cuisse gauche l'empêche d'être opérationnel dès le coup d'envoi. Luis Enrique a confirmé la nouvelle sur les antennes de Canal+.

Cela fait quelques minutes désormais que les supporters parisiens ont appris la nouvelle. Sur les ondes de RMC, le journaliste Fabrice Hawkins lâchait la bombe il y a une heure : Ousmane Dembélé allait s'asseoir sur le banc des remplaçants. La faute à une délicatesse physique du numéro 10 du Paris Saint-Germain à l'ischio-jambiers de la cuisse gauche qui l'empêche d'être aligné dans l'équipe qui démarre.

«Dembélé est prêt, mais il ne commence pas le match»

Au micro de Canal+, Luis Enrique a confirmé la tendance : Ousmane Dembélé ne figure pas dans sa composition de départ. « Dembélé est prêt, mais il ne commence pas le match ». Le coup dur est tombé pour les supporters du PSG, l'unique buteur de la demi-finale aller ne sera que partiellement de la partie ce mercredi soir.

«On doit reposer un peu la tête, se calmer»

Mais pas de quoi anéantir Luis Enrique. L'entraîneur du PSG a tiré son chapeau à l'ambiance mise par les supporters du Paris Saint-Germain et cette atmosphère particulière au sein du Parc des princes. « L'ambiance est incroyable, on doit reposer un peu la tête, se calmer parce que c'est important d'avoir la mentalité à 100%. Ce n'est pas facile, mais content d'être ici et d'avoir la possibilité de jouer une nouvelle demi-finale ». Le décor est planté à Porte d'Auteuil. Reste à savoir quel spectacle réserveront les hommes de Luis Enrique sans Ousmane Dembélé dès le coup d'envoi qui sera donné dans 30 minutes par Felix Zwayer.