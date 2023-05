Nouvelle provocation de Neymar, le PSG n'en peut plus

Jean de Teyssière

Ce dimanche, Neymar était à nouveau l'acteur principal de l'énième polémique au Paris Saint-Germain. Absent la veille du match du titre car il semblait avoir des problèmes pour se déplacer, le Brésilien a été vu en pleine forme à Monaco pour assister au Grand Prix. Une attitude qualifiée de provocation par le PSG.

Depuis sa blessure en février dernier, le meneur de jeu brésilien du PSG, Neymar, n'a plus été vu sur un terrain de football. Néanmoins, il continue de faire les gros titres. Récemment, et cette fois-ci malgré lui, des supporters sont allés l'insulter devant chez lui, provoquant chez Neymar une vive réaction sur les réseaux sociaux. Il a aussi été vu faire un aller-retour express à Barcelone pour, certes, voir son fils qui y vit, mais aussi pour fêter le titre de ses amis barcelonais en Liga. Son voyage à Monaco semble être la goutte de trop au PSG...

Le PSG n'apprécie pas ce voyage princier

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe informe que le voyage de Neymar à Monaco pour le Grand Prix n'a pas été apprécié au sein du club parisien. Entre les deux parties, la relation est déjà tendue, du fait notamment que le PSG ne cache pas son envie de voir son joueur partir cet été. Et ce récent voyage n'aide pas à apaiser les tensions.

Neymar et Messi vont tout chambouler pour l'après-Galtier https://t.co/6lC6RfM7hG pic.twitter.com/4P4mdYejjD — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Le voyage de Neymar, une provocation

Le quotidien français va même encore plus loin puisqu'en interne, le PSG voit ce voyage comme une provocation. Il faut dire que Neymar était le seul joueur du groupe parisien à ne pas avoir fait le déplacement en Alsace lors du match du titre. Une absence lors des célébrations remarquée d'autant que les six autres joueurs du PSG blessés, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Marquinhos et Achraf Hakimi avaient fait le déplacement.