Nouveau scandale, un joueur du PSG est fait cocu en direct ?

Nouvelle étape dans l'histoire tumultueuse entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Alors que la jeune femme a mis fin aux rumeurs de divorce avec le joueur du PSG, la presse argentine a dévoilé des enregistrements compromettants. On y entend Keita Baldé, le buteur du Spartak Moscou, déclarer sa flamme à Wanda Nara, qui avait démenti ces rumeurs il y a quelques jours.

Ça a chauffé entre Mauro Icardi et Wanda Nara ces derniers mois. Le torchon a brûlé entre les deux tourtereaux, qui auraient envisagé le divorce à la fin de l'année 2022. Mais finalement, la jeune femme a annoncé sa réconciliation avec le buteur du PSG, prêté jusqu'à la fin de la saison à Galatasaray. Depuis, l'international argentin n'hésite pas à manifester son amour sur les réseaux sociaux. Mais à en croire la presse argentine, Wanda Nara serait au cœur d'un nouveau scandale. Certains médias lui prêtent une liaison avec Keita Baldé, ancien coéquipier d'Icardi à l'Inter et actuel joueur du Spartak Moscou.





Liaison amoureuse entre Wanda Nara et Baldé

Une affaire, qui a déjà eu de lourdes répercussions. La femme de Keita Baldé a annoncé sa séparation et n'a pas hésité à s'en prendre à Wanda Nara : « Il y a des femmes sérieuses, sensibles, sincères, sensuelles… Et comme ces femmes sentent bon, propres ! Ensuite, il y a ces femmes qu’en italien nous appelons "vaches", un terme utilisé pour ces femmes à la réputation douteuse. » Nara a tenu à lui répondre. « Parfois, quand je reçois certains messages, je lui dis (ndlr, à Icardi), surtout s'il connaît cette personne. Je comprends que les femmes, au lieu de se mettre en colère contre celui qu'elles ont à leurs côtés, se mettent en colère contre l'autre femme » avait-elle confié pour tenter d'éteindre l'incendie.

Keita Baldé déclare sa flamme à Wanda Nara