Nantes - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Solide leader du championnat, le PSG se déplace à Nantes ce samedi 17 février dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Les deux équipes s'affronteront à partir de 21h. Une victoire au stade de la Beaujoire face à l'actuel douzième de Ligue 1 permettrait à l'équipe entraînée par Luis Enrique d'accroître son avance au classement et de se rapprocher un peu plus du titre.

Après sa victoire en huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad mercredi soir (2-0), le PSG affronte le FC Nantes ce samedi soir. Le match d'après pour le club parisien. Celui qui intervient après la grande annonce de Kylian Mbappé, dont l'avenir s'écrira bien loin de Paris la saison prochaine. Malgré ce climat qui peut s'avérer être pesant, le groupe de Luis Enrique part largement favori. Le PSG n'a perdu qu'un match de championnat cette saison. C'était le 15 septembre face à l'OGC Nice. Quant à Nantes, actuel douzième, il faudra confirmer après sa victoire face à Toulouse dimanche dernier (1-2). Le club de Jocelyn Gourvennec avait, par la même occasion, mis fin à une série de six matches sans victoire en championnat.

Le PSG favori, mais méfiance...

Avec onze points d'avance sur son dauphin, l'OGC Nice, le PSG pourrait ne plus être rattrapé. Mais attention à la décompression face à une équipe du FC Nantes, qui par le passé à posé des problèmes aux Parisiens. Les Canaris avaient notamment vaincu le PSG à la Beaujoire le 19 février 2022 (3-1). Toutefois, les trois dernières confrontations ont tourné en la faveur du PSG. Le dernier affrontement remonte au 9 décembre dernier au Parc des Princes et s'était soldé par une victoire des champions de France (2-1).



Par le passé, cette affiche a été le théâtre de moments mémorables. On se rappelle en 2018 du tacle de l'arbitre Tony Chapron sur Diego Carlos, qui avait été, par la suite, expulsé. Cette-fois ci la rencontre sera arbitrée par Jérôme Brisard.

La composition du PSG

Pour ce match, Luis Enrique devrait aligner son équipe-type. Lucas Hernandez devrait reprendre sa place sur le côté gauche à la place de Lucas Beraldo., tandis que Randal Kolo Muani pourrait obtenir une nouvelle chance face à son ancienne équipe. Sorti de l'infirmerie, Nuno Mendes est trop juste.



Composition probable : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pereira, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Asensio, Mbappé, Barcola, Kolo Muani.

Lafont remplacé par un ancien du PSG

Le FC Nantes enregistre les retours de Moses Simons et de Samuel Moutoussamy, revenus de la CAN, mais aussi ceux de Douglas Augusto (suspendu lors de la dernière journée) et d'Eray Cömert. A contrario, Alban Lafont, touché à l'ischio, laissera sa place dans les cages à Remy Décamps, formé au PSG. Composition probable : Décamps - Duverne, Castelletto, Zézé, Cozza - Sissoko, Chirivella, Douglas Augusto - Mollet, Mohamed, Kadewere.

