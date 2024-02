Luis Enrique lâche un coup de pression au PSG, c'est validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, la Ligue des champions s'est transformée en véritable obsession, ce qui a pu poser de nombreux problèmes à Paris, impliquant une gestion émotionnelle difficile pour le club de la capitale. C'est la raison pour laquelle Luis Enrique essaie d'atténuer l'engouement autour de son équipe à l'approche d'un match européen. Une gestion saluée par Thierry Henry.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique essaie de dédramatiser l'attente autour de la Ligue des champions afin de mieux aborder l'aspect émotionnel des matches, ce qui a tant fait défaut aux Parisiens par le passé. Une stratégie qui plait à Thierry Henry.

Luis Enrique valide la stratégie de Luis Enrique

« Depuis le début, les dirigeants et les supporteurs ont tous aimé la manière dont il fait jouer son équipe en construisant de l’arrière et en mettant un gros pressing. On l’a rappelé, il n’a pas très bien commencé et si ce n’était pas un grand entraîneur, il aurait été en danger. Mais pas lui », assure le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs au micro de CBS Sports avant de poursuivre.

«J’aime le fait de le voir arriver et dire à tout le monde: "détendez-vous sur la Ligue des champions"»