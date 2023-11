Mourinho compte sur un flop du PSG !

Arnaud De Kanel

Tenu en échec dans le derby face à la Lazio de Mattéo Guendouzi avant la trêve, l'AS Roma de José Mourinho a renoué avec le chemin de la victoire en s'imposant 3 buts à 1 face à l'Udinese (3-1) malgré une réalisation de Florian Thauvin. A trois petits points de la quatrième place directement qualificative pour la Ligue des champions, l'entraineur portugais se remet à y croire et il attend de pied ferme le retour de Renato Sanches.

« C’était un match facile à clôturer. Nous ne l’avons pas fait et cela entraîne la réaction de l’adversaire. Heureusement, et grâce à nous aussi, la réaction a été forte dès le match nul 1-1. Aujourd’hui, je regardais le banc de droite à gauche et j’ai eu la possibilité de me changer, puis la réponse a été là. On aime attaquer devant le but de Curva, il semble que le groupe veuille marquer des points dans les dernières minutes. » Tels étaient les mots prononcés par José Mourinho en conférence de presse après la victoire de l'AS Roma à domicile face à l'Udinese. Pour continuer à lutter avec le Top 4 de Serie A, le Portugais compte sur Chris Smalling mais aussi sur Renato Sanches, le joueur prêté par le PSG.

«Si Renato Sanches revient (...) nous pouvons beaucoup nous améliorer»

« Nous sommes toujours une équipe avec des hauts et des bas. Si Renato Sanches revient et si Smalling revient en janvier, nous pouvons beaucoup nous améliorer » a déclaré José Mourinho dimanche. Véritable flop au PSG, Renato Sanches est attendu au tournant par le Special One .

Sanches bientôt de retour ?