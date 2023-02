Mis sous pression par l’OM, le PSG remet les pendules à l’heure

Thomas Bourseau

Christophe Galtier s’est incliné avec ses hommes au Vélodrome en Coupe de France et a essuyé deux autres revers depuis ladite opposition. Igor Tudor affirme tout de même que le PSG reste le favori avant le Classique de dimanche. De quoi pousser l’entraîneur du PSG à répondre à son homologue de l’OM.

Le 8 février dernier, l’OM a réussi quelque chose qu’il n’avait pas fait depuis 11 ans : gagner un match face au PSG au Vélodrome pour le compte du 1/8ème de finale de la Coupe de France (2-1). Un match qui déclenchait une série de trois rencontres perdues par les Parisiens, et donc une mini-crise au sein du PSG. De son côté, l’OM va accueillir le Paris Saint-Germain au Vélodrome dimanche soir, mais cette fois-ci pour le compte de la Ligue 1.

«Il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux»

De passage en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a mis la pression sur le PSG en affirmant que malgré les évènements de ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain demeure le grand favori de ce Classique. « Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos etc, il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c'est que eux qui peuvent l'avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends ».

Polémique avec une star du PSG, une vieille connaissance réagit https://t.co/QMSQKWGzhB pic.twitter.com/wZStwcx33r — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

«Igor a beaucoup de classe et de malice»