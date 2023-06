Messi reçoit un énorme défi pour la suite

La rédaction

C’est acté depuis plusieurs semaines, Lionel Messi va s’engager avec l’Inter Miami pour la saison prochaine. Prévue pour mi-juillet, la signature officielle du désormais ex-joueur du PSG aux États-Unis permettra au septuple Ballon d’Or de retrouver plusieurs anciennes têtes, dont celle de Tata Martino, qui a lancé un défi à l’Argentin.

Ce vendredi 30 juin marque officiellement la fin d’une aventure pas comme les autres. Celle de Lionel Messi sous les couleurs du PSG. Arrivé en héros il y a désormais deux ans à l’aéroport du Bourget, le septuple Ballon d’Or repart de la capitale sans y avoir marqué son génie à l’encre indélébile. Comme annoncé il y a plusieurs semaines, le joueur désormais âgé de 36 ans rejoindre l’Inter Miami cet été.

Messi va retrouver Tata Martino à Miami

Afin de justifier sa signature en Floride, La Pulga évoquait récemment sa volonté de toujours souhaiter remporter des matchs, mais en le faisant de manière plus tranquille. Une porte de sortie du football européen idéale, d’autant qu’à Miami, Lionel Messi va retrouver son ami et ancien partenaire à Barcelone Sergio Busquets, mais également son ancien entraîneur Gerardo « Tata » Martino.

« J’ai parlé à Leo et hier à Sergio »