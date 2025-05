Mercato - Officiel : Le PSG annonce «une surprise» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a officiellement prolongé son contrat jusqu’en 2030 jeudi après-midi. Une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit, et aux yeux de Jérôme Rothen, il s’agit même d’une surprise étant donné que Campos était initialement annoncé partant en fin de saison.

Le PSG a officialisé jeudi, via un communiqué, la prolongation de Luis Campos au poste de conseiller sportif : « Nous sommes ravis de renouveler Luis Campos au poste de Conseiller Sportif du Groupe jusqu'en 2030. Nous construisons notre projet sur le long terme et Luis a accompli un travail formidable au cours des trois dernières années. Nous avons aujourd'hui une grande stabilité, une vision claire et une vision partagée au sein de notre Groupe, sur l'ensemble de nos actifs – ce dont je remercie Luis – et nous nous réjouissons des succès à venir et de la concrétisation des objectifs à long terme de QSI », a expliqué Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Campos récompensé de son travail au PSG Il faut dire que Luis Campos, qui arrivait initialement en fin de contrat dans la capitale, et l’un des grands artisans de la belle saison réalisée par le PSG qui disputera la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain.