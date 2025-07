Mercato : Le PSG débarque chez lui pour le faire signer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans une époque où les jeunes talents sont repérés de plus en plus tôt, Mevlüt Erding revient avec émotion sur son arrivée au centre de formation du PSG. À seulement 12 ans, le plus jeune d'une fratrie de dix a dû convaincre une famille réticente de le laisser partir, alors que le club parisien s'était déplacé jusque dans le Jura pour le recruter.

Avant de devenir international et de connaître une carrière respectable en Ligue 1, Mevlüt Erding a été un enfant repéré très jeune par le PSG. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, tout n’a pas été simple au moment de faire ses valises pour Paris. Dans une prise de parole émouvante, l’ancien attaquant du PSG est revenu sur les débuts d’une aventure initiée malgré lui, à 12 ans seulement.

Erding a du convaincre sa famille « Je suis le plus petit d’une famille de dix. Je n’ai pas choisi, on m’a repéré, on m’a pris pour aller au centre de formation. J’ai un papa qui ne connaissait rien au football. Quand ils sont venus me chercher à la maison pour me faire signer, mon père a dit non. Il a refusé. C’est mon grand-frère qui l’a attrapé dans une pièce à part pour lui dire que c’est la chance de sa vie. Ma mère aussi a eu du mal parce que son plus petit quittait la maison à 12 ans » a confié Erding au cours d'un entretien accordé à la journaliste Anne-Laure Bonnet.