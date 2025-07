Mbappé - Real Madrid : Le PSG provoque des tensions !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme le début d’un nouveau cycle sous les ordres de Xabi Alonso, le retour du Real Madrid sur la scène internationale s’est transformé en véritable naufrage. Battus 4-0 par le PSG en demi-finales de la Coupe du monde des clubs, les Merengue ont sombré collectivement. Un revers qui secoue les coulisses du club.

Le Real Madrid de Kylian Mbappé en crise après la gifle. La défaite cuisante du club espagnol face au PSG (4-0) en demi-finales de la Coupe du monde des clubs a fait l’effet d’une bombe à Valdebebas. Annoncé comme l’élément déclencheur d’un nouveau cycle avec Xabi Alonso à la tête de l’équipe, ce match a plutôt révélé des lacunes profondes et une fragilité inquiétante. La prestation collective des Merengue, sans réaction et dépassés dans tous les secteurs du jeu, a particulièrement agacé en interne.

C'est la panique au Real Madrid !

Selon les informations de Romain Molina, l’ambiance serait déjà glaciale dans les coulisses du Real Madrid. « Le staff et la direction sont mécontents. Les attitudes ont été si problématiques face au PSG que l’on va rien dire à Xabi Alonso. En interne, le staff a été très déçu et estime qu’il manque peut-être des choses. Le staff veut se renforcer entre la défense et le milieu de terrain. Ils veulent des renforts. L’équipe actuelle n’est pas forcément celle qui débutera la saison en septembre. » a déclaré le journaliste sur sa chaîne Youtube.