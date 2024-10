Mbappé - PSG : Une vengeance du Qatar annoncée en direct ?

Axel Cornic

Après sept années d’union, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont séparés en très mauvais termes. Il existe ce litige concernant des impayés montant à un total de 55M€, mais ces derniers jours d’autres révélations ont été faite au sujet des agissements des propriétaires parisiens, qui semblent clairement vouloir nuire à l’image de leur ancienne star, désormais partie au Real Madrid.

Et si cette affaire lancée par la presse suédoise n’était que la pointe de l’iceberg ? Depuis la bombe lâchée au sujet de Kylian Mbappé, les langues se délient et on assiste à un véritable déballage public des agissements souvent très étranges du PSG. On parle notamment d’une histoire de chantage concernant le Français, afin qu’il prolonge son contrat qui se terminait en juin 2023.

« Il y a une volonté de salir l’image du joueur »

Mais alors que tout semblait jusque-là se faire en coulisses, on semble bien être arrivés à un point de non-retour dans cette histoire entre Kylian Mbappé et le PSG. « Depuis l’été dernier, on sait qu’entre les deux parties on se livre une guerre terrible avec un pourrissement de la situation et une volonté de salir l’image du joueur. On l’a dit plein de fois. Quand on le dit, on est accusé de prendre parti » a annoncé Daniel Riolo, au micro de RMC Sport.

« Côté Qatar on veut tout déballer »

« On s’en tient à relater des faits et à donner des informations » a poursuivi le sniper de l’After Foot, qui a souvent évoqué cette guerre ouverte entre le clan Mbappé et le PSG au fil des derniers mois. « D’ailleurs, il y a de plus en plus d’affaires qui sortent, et je vous préviens, il y en a d’autres qui vont sortir, parce qu’on est arrivé à un stade où, côté Qatar on veut tout déballer et que côté Mbappé, on est prêt à tout pour se défendre et répliquer. Donc le feuilleton n’est pas terminé ».