Mbappé - PSG : Luis Enrique lâché par le vestiaire ?

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique ne fait pas vraiment l’unanimité. Ses choix ne sont toujours pas compris et de plus en plus de voix s’élèvent pour contester sa manière de gérer l’équipe, comme c’est le cas avec l’ancien Parisien Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC Sport.

On est au mois de mars et le PSG est toujours en course pour rafler tous les titres possibles. Ce n’est pas vraiment une habitude, mais Luis Enrique a su dépasser ce blocage des 8e de finale de Ligue des Champions, tout en gardant une large avance en Ligue 1 et en poursuivant sa route en Coupe de France. Mais est-ce vraiment suffisant ?

« Le groupe ne réagit plus »

Car le coach du PSG ne fait pas du tout l’unanimité, bien au contraire, avec Jérôme Rothen qui ne comprend plus rien à son coaching. « Il n’y a pas que Mbappé, Dembélé c’est la même chose comme Ruiz et Vitinha au milieu de terrain. Kolo Muani, il a disparu quasiment ! Sa gestion, je n’ai rien à dire. Ce qui m'importe, ce sont les prestations du week-end. Le groupe ne réagit plus » a expliqué l’ancien parisien, dans son émission Rothen s’enflamme .

« Tu te fais chier à mourir ! »