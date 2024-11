Mbappé - PSG : La signature légendaire à 420M€ qui fait parler

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En mai 2022, Kylian Mbappé signait une prolongation de contrat légendaire avec le PSG, à hauteur de 210M€ par an. Des chiffres records qui ont érigé Mbappé avec un statut complètement à part au sein du club de la capitale, et selon Leonardo, le PSG a commis une grosse erreur avec cette prolongation de l’attaquant français.

Kylian Mbappé avait signé un contrat record aux chiffres complètement fous avec le PSG en 2022. Pour conserver la star française, le Qatar lui avait proposé un bail de deux ans + une année supplémentaire en option, avec des revenus estimés au total à 210M€ par an (salaire + primes). Au final, Mbappé a honoré cet engagement pendant deux saisons avec le PSG avant de partir au Real Madrid, ce qui chiffre donc un total de 420M€.

« Tu ne peux plus faire ça »

Interrogé dans les colonnes du Figaro, Leonardo livre son point de vue à ce sujet et estime que le PSG a fait une grosse erreur en mettant Mbappé au-dessus des autres joueurs avec ce contrat : « Maintenant, le projet est différent, avec des jeunes, tu construis pour le futur. Ce sont des moments moins glamour, mais très importants. J’étais complice de cette idée et j’ai toujours dit qu’une équipe ne se construit pas autour d’une personne. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux plus faire ça », estime l’ancien directeur sportif du PSG.

« Le club doit garder sa ligne »

« Le club doit toujours garder sa ligne, sa philosophie et ne pas être influencé par une décision. C’est mon avis. J’ai lutté pour cela. Cela demande du temps et de la patience », poursuit Leonardo.