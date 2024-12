Mbappé - Neymar : «Un cimetière», cet ancien de l'OM dézingue le PSG !

Amadou Diawara

Adrien Rabiot, Neymar et Kylian Mbappé ont un point commun : ils sont tous passés par le PSG. Interrogé sur le transfert du milieu de terrain français à l'OM, Eric Di Meco en a profité pour adresser un énorme tacle au club parisien. Selon l'ancien arrière gauche marseillais, le PSG est un « cimetière à joueur ».

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a fait un choix plus que surprenant. Formé au PSG, le milieu de terrain de 29 ans a signé librement et gratuitement à l'OM.

L’OM déjoue les pronostics et s’offre une pépite de Norwich ! Découvrez ce transfert surprenant 🔥 https://t.co/mcT0aakRcI — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Le PSG, «un cimetière à joueur» ?

Libre de tout contrat le 1er juillet, Adrien Rabiot n'a rejoint l'OM que le 17 septembre. Sans club pendant deux mois et demi, l'international français n'a pas pu réalisé une bonne préparation estivale. Par conséquent, Adrien Rabiot est arrivé à Marseille en étant à court sur le plan physique et athlétique. Il a donc besoin de plusieurs semaines, voire mois, pour retrouver la pleine possession de ses moyens.

«Vous avez emboucané Mbappé, Neymar, Rabiot»

Présent dans l'émission le Super Moscato Show ce vendredi après-midi, Eric Di Meco s'est montré clément envers Adrien Rabiot, affirmant qu'il fallait le juger à partir de l'année 2025. Toutefois, l'ancien arrière gauche de l'OM a été sans pitié avec le PSG, affirmant que c'était « un cimetière » de joueurs, citant les noms de Kylian Mbappé et de Neymar en plus de celui d'Adrien Rabiot. « Rabiot, je vais attendre, parce qu'il est resté trop longtemps sur le carreau. On le jugera en janvier. Il y a la juriprudence Raï, Papin... Il peut y avoir la jurisprudence Mbappé en ce moment. Un joueur quand il change de club, déjà, quand il a été en activité complète l'année précédente, tu ne peux le juger qu'en deuxième partie de saison. Alors lui, avec ce qui s'est passé, les trois mois sans jouer, j'espère quand même qu'on va le juger l'année prochaine. Le PSG est un cimetière à joueur. Vous avez emboucané Rabiot, vous avez emboucané Mbappé, vous avez emboucané Neymar... », a pesté Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.