Mbappé - Macron : «Je suis saoulé», Daniel Riolo se lâche sur leur relation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Florentino Pérez était de passage à l’Élysée mardi dans le cadre d’un déjeuner organisé pour les 120 ans de la Fifa, Emmanuel Macron en aurait profité pour tenter de convaincre le président du Real Madrid de libérer Kylian Mbappé pour les Jeux olympiques de Paris. Une manœuvre qui exaspère Daniel Riolo.

A l’approche des Jeux olympiques de Paris, Thierry Henry n’a pas encore divulgué sa liste pour le tournoi masculin de football. La plus grosse incertitude concerne Kylian Mbappé, répétant au cours des derniers mois sa volonté de participer à l’événement tout en comprenant la complexité de l’affaire, lui qui s’apprête à quitter le PSG pour le Real Madrid, qui a d’ores et déjà prévenu la FFF qu’il ne libérerait aucun joueur. Une position qu’Emmanuel Macron aurait tenté de faire évoluer au cours d’un déjeuner organisé à l’Elysée pour les 120 ans de la Fifa auquel a participé le président merengue Florentino Pérez. De quoi exaspérer Daniel Riolo.

Mbappé : L’incroyable annonce de Macron au Real Madrid ! https://t.co/4btLKYZvrV pic.twitter.com/zhjVhXQuzM — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« Ça devient absolument ridicule »

« Honnêtement, je n’en peux plus. Cette histoire autour de Mbappé, ça devient absolument ridicule , a lâché le journaliste de RMC dans l’ After Foot. Genre, ‘pour le bien de la nation, il faut que Mbappé soit aux JO à tel point que je fais un dîner avec Infantino et toute la clique des rincés et ronds de cuir de la Fifa, mélangés à Florentino Perez qui était de passage’. Ça suffit, arrêtez ce cirque. En quoi un président de la République va voir Perez en disant: ‘dis donc, il faut nous le lâcher’? Et puis quoi? Comme Perez a une entreprise de bâtiment, on va lui promettre un marché pour que Mbappé soit dans l’équipe des JO? Au bout d’un moment, on n’en a plus rien à cirer. Thierry Henry fera son équipe de France avec d’autres joueurs . »

« Que le président de la République arrête son cirque avec Mbappé »