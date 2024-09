Mbappé : Le PSG est tombé dans le piège, cette erreur a été fatale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, la commission judiciaire de la LFP a obligé le PSG à verser 55M€ de divers impayés à Kylian Mbappé. Vraisemblablement, aucun accord n’avait été conclu entre l’ex-numéro 7 et le club au niveau du renoncement du joueur à certaines de ses primes de fidélités. Pour Jérôme Rothen, le PSG n’aurait jamais dû réintégrer Mbappé à l’équipe première en août 2023.

L’histoire de désamour se poursuit entre Kylian Mbappé et le PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a attaqué son ancienne formation en justice, réclamant plusieurs salaires impayés et certaines primes de fidélité non versées. Ce jeudi, la commission juridique de la LFP a rendu son verdict, et a obligé le PSG à verser cette somme de 55M€ auprès de son ancienne vedette.

Mbappé s’était engagé à renoncer à certaines primes de fidélité afin d’être réintégré au sein de l’équipe première

Cela implique le fait qu’aucun document officiel n’ait été signé entre les deux parties, notamment au niveau de l’accord de principe existant entre Paris et Mbappé, au niveau du renoncement de ce dernier à certaines primes en cas de départ libre à l’issue de son contrat. Pour rappel, cet accord verbal avait permis à Kylian Mbappé d’être réintégré au sein de l’équipe première du PSG, alors que ce dernier avait été écarté du groupe. Pour Jérôme Rothen, les dirigeants parisiens ont commis une erreur en ne signant pas de document officiel.

« Tant que ce n’était pas signé, ils n’auraient pas dû le sortir du loft ! »

« Quand tu donnes ta parole, quand tu regardes quelqu’un droit dans les yeux, et que te dis ‘je partirai pas libre, le club ne sera pas lésé’, que tu l’as redis au mois de janvier avant de dire que tu partais du club définitivement, mais tu n’as pas de parole en fait », a expliqué l’ancien milieu de terrain du PSG (2004-2010). « Tant que ce n’était pas signé, ils n’auraient pas dû le sortir du loft ! », conclut Jérôme Rothen, définitivement remonté à l’encontre de l’attitude de Kylian Mbappé...