Mbappé : Il hallucine après le scandale raciste

Auteur d'une très vilaine faute sur Kylian Mbappé, Lilian Brassier aurait pu gravement le blesser. Tout semble aller pour le mieux pour l'attaquant du PSG, tandis que le joueur de Brest a lui été exclu pour son geste. Mais voilà que dans la foulée, Brassier a reçu de nombreuses insultes racistes. De quoi faire halluciner son entraîneur, Eric Roy.

Lors de PSG-Brest en Coupe de France, la faute de Lilian Brassier sur Kylian Mbappé a fait beaucoup parler. Mais ça a surtout déclenché une vague de commentaires déplacés. En effet, sur ses réseaux sociaux, le défenseur central de Brest a reçu de nombreuses insultes à caractères racistes pour son geste sur Mbappé.

Le PSG confirme la grande nouvelle pour Mbappé ! https://t.co/V3obsIzznS pic.twitter.com/A8KBLKeIuI — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

« Je suis tombé des nues »

En conférence de presse ce vendredi, Eric Roy a commenté ces insultes reçues par Lilian Brassier. L'entraîneur de Brest a alors fait part de sa stupéfaction : « Je suis tombé des nues quand j'ai su pour les insultes et les propos racistes rédigés sur les réseaux sociaux de Lilian (Brassier). C'est malheureux mais ça donne la tendance du monde dans lequel on vit ».

« Il n' avait pas l'intention de blesser »