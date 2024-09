Mbappé : Hanouna dévoile en direct l'énorme erreur du PSG

Axel Cornic

C’est la guerre ouverte entre le Paris Saint-Germain et le Kylian Mbappé, avec ce dernier qui réclame 55M€ d’impayés à son ancien club. Il est soutenu par la Ligue de football professionnelle et le club parisien, qui a annoncé ne pas vouloir payer, pourrait bien se mordre les doigts.

Certains rêvaient sans aucun doute d’une toute autre séparation. Mais Kylian Mbappé et le PSG ne semblent pas vouloir régler leurs problèmes à l’amiable et la LFP a donc enjoint le club de payer. Et ce n’est pas une petite somme, puisqu’on parle de 55M€ d’impayés entre salaires et primes, avec Paris qui a déjà annoncé ne pas vouloir céder.

« Mbappé a fait ses petits trucs dans leur dos »

Très explicite sur cette affaire depuis quelques jours, Cyril Hanouna en a encore parlé ce jeudi, dans son émission On marche sur la tête. « Kylian Mbappé était dans ce qu’on appelle le loft à l’époque, il avait été mis de côté puisque le PSG a entendu dire, ce n’est pas lui qui leur a dit, qu’il était en négociation avec le Real Madrid. Il aurait signé avec Madrid pour partir, sans prévenir le PSG et sans aucune indemnité, alors qu’il a couté près d’un milliard au total. Il a fait ses petits trucs dans leur dos » a expliqué l’animateur, sur Europe 1.

« Nasser Al-Khelaïfi n’a qu’une parole et il a cru en celle de Kylian Mbappé »

« Nasser Al-Khelaïfi a été voir Kylian Mbappé, il se sont parlés et pour pouvoir rejouer » a poursuivi Cyril Hanouna, réputé assez proche du président du PSG « Il lui a dit qu’il n’y avait pas de problème, on tire un trait sur les 55M€. L’erreur du PSG, c’est qu’ils auraient dû lui faire signer un truc. Nasser Al-Khelaïfi n’a qu’une parole et il a cru en celle de Kylian Mbappé ».