Mbappé : Gros mensonge sur son départ du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG l’été dernier au terme d’un long feuilleton, Kylian Mbappé avait donc réalisé un vieux rêve en signant du côté du Real Madrid. L’attaquant tricolore avait d’ailleurs affirmé qu’il aurait pu passer toute sa carrière au PSG plutôt que de rejoindre n’importe quel autre club étranger que le Real, et pourtant…

Véritable icône du PSG entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé est pourtant parti en mauvais termes du Parc des Princes l’été dernier. Le capitaine de l’équipe de France avait refusé de prolonger son contrat dans la capitale afin de s’en aller libre en direction du Real Madrid, le club de ses rêves depuis sa plus tendre enfance. Et Mbappé tient d’ailleurs des discours assez changeants lorsqu’il s’agit d’évoquer son départ du PSG.

« Le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG »

En décembre dernier, dans l’émission beIN United, Kylian Mbappé avait par exemple affirmé que le Real Madrid était la seule et unique destination en mesure de le déloger du PSG : « J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie », avait confié Mbappé.

« J’ai toujours eu l’ambition de jouer à l’étranger »

Et pourtant, alors qu’il a reçu dimanche le prix du meilleur joueur français évoluant à l’étranger à l’occasion des Trophées UNFP, l’ancien attaquant du PSG a indiqué que son départ à l’étranger avait toujours été programmé depuis le début de sa carrière. Sans spécialement mentionner le Real Madrid : « Je m'étais toujours dit qu'un jour je serais nominé pour ce prix car j'ai toujours eu l'ambition de jouer à l'étranger. Donc ça fait plaisir d'être reconnu par ses pairs, je remercie tous les joueurs qui ont voté pour moi ». Reste donc à démêler le vrai du faux dans les propos de Mbappé.