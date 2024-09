Mbappé au Real Madrid : Le PSG répond et c’est très clair !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a donc quitté le PSG cet été pour s’engager avec le Real Madrid, et l’attaquant tricolore n’a pas été remplacé numériquement au cours du mercato estival. Mais Luis Enrique adopte une stratégie très claire et davantage basée sur le collectif pour tirer un trait sur Mbappé comme l’a indiqué Marquinhos.

Arrivé en fin de contrat avec le PSG en juillet dernier, Kylian Mbappé a mis un terme à sa belle histoire de sept ans dans la capitale pour réaliser son rêve de porter le maillot du Real Madrid. Plusieurs profils de renom ont été annoncés avec insistance dans le collimateur du PSG durant le mercato estival pour venir remplacer Mbappé (Osimhen, Kvaratskhelia, Sancho…), mais aucun d’entre eux n’a finalement été recruté. Et Luis Enrique a opté pour une autre stratégie…

Enrique mise à fond sur le collectif

Alors que plusieurs attaquants du PSG comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé se montrent à leur avantage depuis le début de la saison et se partagent les buts, Luis Enrique a été interrogé à ce sujet mardi en conférence de presse : « Mbappé remplacé par plusieurs buteurs ? Je crois que c’est important d’évaluer le présent. Cela passe par le projet d’équipe défini la saison dernière. Il faut attendre la fin de la saison pour tirer des conclusions, peut-être plusieurs saisons. Ce que je vois jusqu’à maintenant, cela me plaît. J’ai pris la bonne décision en venant au PSG », a indiqué l’entraîneur espagnol du PSG, qui a préféré répondre un peu à côté. En revanche, Marquinhos a été beaucoup plus clair quelques minutes plus tard, sur la notion de collectif qui permet de faire oublier Mbappé.

« Une philosophie collective »

« Si Luis Enrique a déjà fait oublier Mbappé ? Le coach savait que d’autres joueurs allaient se montrer, qu’il y aurait des opportunités pour les autres joueurs. C’est ce qui se passe en ce moment. Le coach nous a amenés dans sa philosophie collective, on avance tous ensemble dans cette direction. Les performances seront la meilleure réponse à apporter », a lâché le défenseur brésilien et capitaine du PSG. En clair, l’après-Mbappé passera avant tout par le collectif.