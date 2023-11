Malaise au PSG, Luis Enrique calme le jeu

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la victoire convaincante du PSG vendredi soir en championnat contre l'AS Monaco, ce match a été entaché par une grossière erreur de Gianluigi Donnarumma qui, en dépit d'une prestation XXL sur sa ligne, est clairement coupable sur le premier but monégasque. Mais Luis Enrique assure coûte que coûte la défense du gardien italien.

Le débat Gianluigi Donnarumma va être relancé après le match entre le PSG et l'AS Monaco vendredi soir (5-2). Le gardien italien, qui a réalisé plusieurs parades importantes sur sa ligne, s'est néanmoins rendu coupable d'une grosse erreur qui a coûté l'égalisation l'égalisation adverse de Minamino (22e minute). Et malgré les critiques dont Donnarumma fait régulièrement l'objet au PSG, Luis Enrique a une nouvelle fois assuré sa défense.

Luis Enrique défend Donnarumma

Interrogé en conférence de presse d'après-mach, l'entraîneur du PSG a évoqué cet épineux sujet : « Le football est un jeu composé d’erreurs. Quand un milieu ou un attaquant fait une erreur, il ne se passe rien. Mais quand c’est un défenseur ou un gardien qui se trompe, ça fait beaucoup plus mal. Le plus important reste que mes joueurs réalisent l’idée que je veux leur transmettre », indique Luis Enrique, avant de monter au créneau pour défendre Donnarumma.

« Très satisfait de sa prestation et de son comportement »