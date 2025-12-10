Luis Enrique : Les retrouvailles loin du PSG !

Axel Cornic

La Ligue des Champions est de retour pour le Paris Saint-Germain, qui a réussi à vite oublier la défaite à domicile contre le Bayern Munich (1-2). Les hommes de Luis Enrique ont remporté une large victoire contre Tottenham lors de la dernière journée (5-3), mais il va falloir confirmer ce mercredi soir contre l’Athletic Bilbao d’Ernesto Valverde.

La route vers un possible back to back se poursuit pour le PSG, avec un délicat à Bilbao. Ça semble être le piège parfait pour les Champions d’Europe en titre avec une équipe basque réputée pour être très accrocheuse, mais surtout un entraineur qui connait très bien Luis Enrique.

« La dernière fois que l’on s’est croisés, c'était en 2013-2014 » Ernesto Valverde a en effet souvent eu la chance de croiser la route de l’actuel entraineur du PSG, par le passé. « La dernière fois que l’on s’est croisés, c'était en 2013-2014. Je suis resté le même, c'est un coach que j'admire » a déclaré Luis Enrique, lors de la conférence de presse organisée ce mardi.