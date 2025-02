Luis Enrique : Le PSG lui fait un cadeau de folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Engagé dans une très bonne dynamique sur ce début d’année 2025, le PSG se doit d’être en capacité d’enchaîner les rencontres. Avec un calendrier toujours plus chargé, Luis Enrique s’est félicité de pouvoir compter sur un effectif conséquent ce vendredi en conférence de presse. Le coach parisien s’estime «chanceux» de pouvoir disposer d’un tel groupe de joueurs.

Le PSG a réussi son début d’année 2025. Qualifié en barrages de la Ligue des Champions, le club de la capitale reste invaincu en Ligue 1. Dans une saison charnière pour la crédibilité du projet, les dirigeants franciliens ont mis les bouchées doubles sur le mercato afin de pourvoir un effectif consolidé entre les mains de Luis Enrique.

« Je suis très chanceux d'avoir ce groupe de joueurs »

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Toulouse ce samedi soir, le coach du PSG s’est félicité de son effectif. « Nous avons des joueurs capables d'enchaîner, je suis très chanceux d'avoir ce groupe de joueurs. Nous sommes dans un moment très particulier. Toute l'équipe est efficace, ça nous rend très heureux, ça nous donne de l'énergie pour continuer à lutter dans toutes les compétitions. »

« Notre idée centrale c'est d'être imprévisible pour l'adversaire et prévisible pour nous »

« La première chose, c'est qu'il faut que les joueurs sentent qu'on leur fait confiance, c'est pour ça que je change mes compos de départ. Notre idée centrale c'est d'être imprévisible pour l'adversaire et prévisible pour nous. J'aime comment on joue », conclut un Luis Enrique plus optimiste que jamais.