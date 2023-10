Luis Enrique galère au PSG, il veut en profiter

Pierrick Levallet

Après la débâcle contre Newcastle ce mercredi (4-1), le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes ce dimanche. Luis Enrique peine à rendre sa méthode efficace et commence à être pointé du doigt pour ses choix tactiques. Bruno Génésio, lui, entend bien profiter de la mauvaise passe que le club de la capitale traverse en ce moment.

Cet été, le PSG faisait un grand changement dans son vestiaire. Après une saison marquée par les polémiques et les résultats sportifs décevants, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions et remplacé par Luis Enrique. Toutefois, la méthode du technicien espagnol peine à prendre effet dans la capitale pour le moment.

Composition polémique au PSG, Luis Enrique lâche sa réponse https://t.co/FN1ko0IH2q pic.twitter.com/ZjiHtz1UBp — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Le PSG version Luis Enrique n'y arrive pas

Avec 12 points et cinquième place en championnat, le PSG a réalisé le pire début de saison de l’ère QSI. En Ligue des champions, la formation parisienne a reçu une gifle par Newcastle ce mercredi (4-1) et Luis Enrique a naturellement été pointé du doigt en raison de ses choix tactiques. Le 4-2-4 mis en place n'a pas du tout été en mesure de stopper les offensives des Magpies et a succombé face au pressing adverse. La rencontre de ce dimanche contre Rennes promet d’être un tournant dans la saison du PSG. En cas d’autre résultat qu’une victoire, les Rouge-et-Bleu enchaîneraient leur troisième match sans le moindre succès.

Rennes et Bruno Génésio comptent en profiter

Et chez les Rennais, on a bien l’intention de profiter de cette mauvaise passe parisienne. Septième de Ligue 1, Rennes aura l’opportunité de revenir à la lutte sur le podium avec Monaco et Nice. Bruno Génésio souhaite ainsi faire tout son possible pour voir son équipe décrocher un bon résultat au Roazhon Park face au PSG. Luis Enrique, lui, pourrait bien faire face à sa première crise de la saison si ses joueurs ne s’imposent pas. À suivre...