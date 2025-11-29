Luis Enrique annonce un joueur «dans le top mondial» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un grand début de saison, dans la lignée de ses performances qui lui ont permis de s'installer sur le podium du Ballon d'Or, Vitinha a encore impressionné mercredi soir contre Tottenham. Auteur d'un triplé, le milieu de terrain portugais a été encensé par Luis Enrique.

Troisième du classement du dernier Ballon d'Or, Vitinha ne cesse de confirmer qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Auteur d'un triplé mercredi soir lors de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3), le milieu de terrain portugais a d'ailleurs été encensé par Luis Enrique.

Luis Enrique totalement conquis par Vitinha « Vous aimez beaucoup les classements... Je pense que s'il faut juger le niveau de Vitinha, il faut regarder la saison dernière, il faut regarder la première saison, et voir comment il a changé la manière dont nous attaquons, comment il a amélioré notre manière de gérer le match. C'est très beau pour moi, en tant qu'entraîneur, d'avoir un joueur de cette capacité. Il aime jouer au football, il veut s'entraîner tous les jours », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.