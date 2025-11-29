Luis Enrique annonce un joueur «dans le top mondial» au PSG !

Auteur d'un grand début de saison, dans la lignée de ses performances qui lui ont permis de s'installer sur le podium du Ballon d'Or, Vitinha a encore impressionné mercredi soir contre Tottenham. Auteur d'un triplé, le milieu de terrain portugais a été encensé par Luis Enrique.
Troisième du classement du dernier Ballon d'Or, Vitinha ne cesse de confirmer qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Auteur d'un triplé mercredi soir lors de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3), le milieu de terrain portugais a d'ailleurs été encensé par Luis Enrique.
Luis Enrique totalement conquis par Vitinha
« Vous aimez beaucoup les classements... Je pense que s'il faut juger le niveau de Vitinha, il faut regarder la saison dernière, il faut regarder la première saison, et voir comment il a changé la manière dont nous attaquons, comment il a amélioré notre manière de gérer le match. C'est très beau pour moi, en tant qu'entraîneur, d'avoir un joueur de cette capacité. Il aime jouer au football, il veut s'entraîner tous les jours », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Vitinha est dans le top mondial»
« Mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on a su gérer la manière dont Vitinha joue pour changer beaucoup de choses que nous pensions de ce poste parce qu'il est très différent, par exemple, d'un Busquets. Et Busquets a été top mondial. Vitinha est dans le top mondial, sans aucun doute, mais c'est une manière différente de jouer. Je pense qu'on a très bien géré ça en tant que staff pour avoir un Vitinha au top et un Vitinha très positif pour l'équipe, mais en même temps, avoir la capacité de jouer en tant qu'équipe », ajoute Luis Enrique.