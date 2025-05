L'offre démentielle du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Luis Campos était incertain. Toutefois, tout a été réglé la semaine dernière puisque le dirigeant portugais a étendu son bail avec le PSG et plus globalement avec QSI jusqu'en 2030. Et visiblement, pour le convaincre, les Parisiens ont lâché un gros chèque.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Luis Campos a longtemps laissé planer le doute sur son avenir. Finalement, le dirigeant portugais a prolongé, et pour le long terme. En effet, Luis Campos s'est engagé jusqu'en 2030 avec le PSG, avec un rôle élargi puisqu'il est désormais conseiller sportif de QSI dans son ensemble. Il faut dire que le projet qu'il a mis en place à Paris paye compte tenu des résultats cette saison. Le dirigeant portugais a notamment déniché plusieurs talents portugais à l'image de Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos.

Un très gros contrat pour Campos ? Bertrand Latour a d'ailleurs évoqué le travail de Luis Campos au PSG. « Il est à l'initiative des joueurs qui arrivent au PSG et le fait qu'ils partagent la même nationalité, ça aide pour conserver des réseaux, même si son réseaux est très important. Luis Campos, pour le moment, cette année de mercato est très bonne, il y a des années où il y avait des choses à redire », rappelle-t-il sur le plateau du Canal Football Club, avant de poursuivre, évoquant notamment sa prolongation de contrat et le très gros salaire que le PSG lui aurait offert.