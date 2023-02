Lionel Messi se fait détruire, l’Argentine hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titularisé par Christophe Galtier, ce mardi soir, pour affronter le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, Lionel Messi a raté sa partie et la presse française ne l'a pas épargné. A contrario, les médias argentins ont tenu à le défendre corps et âme et à saluer sa prestation.

Aligné sur le front de l'attaque aux côtés de Neymar, Lionel Messi n'a pas existé face au Bayern Munich. Transparent tout au long de la rencontre, l'international argentin n'a pas été épargné par la presse française ce mardi soir.

Messi recale le PSG, son prochain club est déjà trouvé https://t.co/YrivhdXB8R pic.twitter.com/oAH5bQPveY — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

La presse française critique la partie de Messi

L'Equipe a décidé de lui attribuer un 3/10, soit la note la plus faible du PSG. Victime d'une petite alerte il y a quelques jours, Lionel Messi a peiné à chaque duel et n'a aucunement pesé sur le jeu de son équipe comme le souligne le quotidien français.

La presse argentine défend Messi